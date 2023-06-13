Уверенность в своем превосходстве ослепила США, мешая разглядеть начавшееся столкновение цивилизаций, и грозит стране упадком из-за неверных действий в отношении России, Китая и арабских стран. Об этом пишет в своей статье для The American Conservative эксперт в сфере обороны и национальной безопасности Р. Джордан Прескотт.

По его словам, опубликованная в 1996 году работа Сэмюэла Хантингтона «Столкновение цивилизаций», в которой он предупредил, что самоуверенному Западу грозит неминуемый упадок из-за столкновения с китайской и настроенной весьма враждебно исламской цивилизациями, оказалась пророческой.

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При этом, признавая превосходство Запада в последнем десятилетии ХХ века, Хантингтон предупреждал, что в будущем произойдет разлом, так как «некогда господствовавшая цивилизация приходит в упадок». Его работа серьезно контрастировала с «Концом истории» Фрэнсиса Фукуямы, на которую опирались политики США, делая заявления о «новом мировом порядке» и «конце тирании в нашем мире».

При этом ранее подчинявшиеся Западу цивилизации - китайская в восточной Азии и исламская на севере Африки и в юго-западной Азии - начали демонстративно отвергать идею о том, что без ориентации на западное общество и ценности модернизация невозможна, отмечает он.

Усиление Китая, крах на Ближнем Востоке и начало Западом масштабной борьбы с терроризмом привели к усилению противодействия США со стороны ряда стран, констатировал Р. Джордан Прескотт.

«Если бы американские руководители смотрели на мир глазами Хантингтона, они бы осознали, что это провокация – размещать войска в священных для ислама городах, что попытки миротворческой деятельности на линии разлома Запада и православия на Балканах – бессмысленны, а смена режимов на Ближнем Востоке – бесперспективна. Также они бы поняли, какая это иллюзия – ждать либерализации в Китае, и как они наивны перед лицом озабоченности России собственной безопасностью», – уверен он.

Он обратил внимание на то, что изначально Хантингтон опасался, что Запад может оказаться в изоляции и сближение России, Китая и Ирана подтверждает эти выводы. При этом, по мнению эксперта, к такому исходу привели ошибки США в политике в отношении России. Вместо попытки отодвинуть Москву с сторону, Вашингтону необходимо было сформировать альянс Запада и православия для противодействия появлявшейся на свет китайско-исламской коалиции.

Однако автор статьи уверен, что возможность объединения еще не потеряна окончательно и «путь к разрядке с Россией лежит через Киев».

«Россия с неохотой превращается в младшего партнера Китая, и пока она полностью ему не подчинилась, Западу надо как можно скорее завершить вооруженный конфликт на Украине, не дожидаясь, когда это сделает Пекин. Он должен при этом использовать все имеющиеся разногласия и противоречия между двумя странами», – уверен он.

В ином случае, по словам эксперта, расстановка сил, при которой Россия, Китай и Иран объединятся против западных стран, приведет к геоэкономической дуэли, резко осложнит процесс восстановления глобальных цепочек поставок, разорванных из-за пандемии, а дедолларизация способна крайне негативно повлиять на экономику США.

Напомним, что Россия проводит на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации с 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин называл ее целью защиту населения Донбасса, которое подвергалось геноциду со стороны киевского режима. В ответ рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции и начаты поставки оружия на Украину. При этом представитель Китая по украинскому урегулированию Ли Хуэй призвал стороны к немедленному прекращению огня с сохранением за Россией новых регионов.