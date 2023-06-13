В США заявили о новом этапе «столкновения цивилизаций»
Уверенность в своем превосходстве ослепила США, мешая разглядеть начавшееся столкновение цивилизаций, и грозит стране упадком из-за неверных действий в отношении России, Китая и арабских стран. Об этом пишет в своей статье для The American Conservative эксперт в сфере обороны и национальной безопасности Р. Джордан Прескотт.
По его словам, опубликованная в 1996 году работа Сэмюэла Хантингтона «Столкновение цивилизаций», в которой он предупредил, что самоуверенному Западу грозит неминуемый упадок из-за столкновения с китайской и настроенной весьма враждебно исламской цивилизациями, оказалась пророческой.
При этом, признавая превосходство Запада в последнем десятилетии ХХ века, Хантингтон предупреждал, что в будущем произойдет разлом, так как «некогда господствовавшая цивилизация приходит в упадок». Его работа серьезно контрастировала с «Концом истории» Фрэнсиса Фукуямы, на которую опирались политики США, делая заявления о «новом мировом порядке» и «конце тирании в нашем мире».
При этом ранее подчинявшиеся Западу цивилизации - китайская в восточной Азии и исламская на севере Африки и в юго-западной Азии - начали демонстративно отвергать идею о том, что без ориентации на западное общество и ценности модернизация невозможна, отмечает он.
Усиление Китая, крах на Ближнем Востоке и начало Западом масштабной борьбы с терроризмом привели к усилению противодействия США со стороны ряда стран, констатировал Р. Джордан Прескотт.
«Если бы американские руководители смотрели на мир глазами Хантингтона, они бы осознали, что это провокация – размещать войска в священных для ислама городах, что попытки миротворческой деятельности на линии разлома Запада и православия на Балканах – бессмысленны, а смена режимов на Ближнем Востоке – бесперспективна. Также они бы поняли, какая это иллюзия – ждать либерализации в Китае, и как они наивны перед лицом озабоченности России собственной безопасностью», – уверен он.
Он обратил внимание на то, что изначально Хантингтон опасался, что Запад может оказаться в изоляции и сближение России, Китая и Ирана подтверждает эти выводы. При этом, по мнению эксперта, к такому исходу привели ошибки США в политике в отношении России. Вместо попытки отодвинуть Москву с сторону, Вашингтону необходимо было сформировать альянс Запада и православия для противодействия появлявшейся на свет китайско-исламской коалиции.
Однако автор статьи уверен, что возможность объединения еще не потеряна окончательно и «путь к разрядке с Россией лежит через Киев».
«Россия с неохотой превращается в младшего партнера Китая, и пока она полностью ему не подчинилась, Западу надо как можно скорее завершить вооруженный конфликт на Украине, не дожидаясь, когда это сделает Пекин. Он должен при этом использовать все имеющиеся разногласия и противоречия между двумя странами», – уверен он.
В ином случае, по словам эксперта, расстановка сил, при которой Россия, Китай и Иран объединятся против западных стран, приведет к геоэкономической дуэли, резко осложнит процесс восстановления глобальных цепочек поставок, разорванных из-за пандемии, а дедолларизация способна крайне негативно повлиять на экономику США.
Напомним, что Россия проводит на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации с 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин называл ее целью защиту населения Донбасса, которое подвергалось геноциду со стороны киевского режима. В ответ рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции и начаты поставки оружия на Украину. При этом представитель Китая по украинскому урегулированию Ли Хуэй призвал стороны к немедленному прекращению огня с сохранением за Россией новых регионов.
В свою очередь секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о дальнейшем расширении сотрудничества с Китаем, которое предполагает стратегический курс России. А постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на запуск процесса дедолларизации мировой экономики. Он уточнил, что процесс перехода во взаимных расчетах на местные валюты демонстрирует стремление стран избавиться от долларовой зависимости.