Армения и Азербайджан договорились разблокировать региональные коммуникации

Армения и Азербайджан договорились по общим вопросам разблокирования региональных коммуникаций, однако остаются технические вопросы по типу что и по какому маршруту перевозить, их предстоит уточнить. Об этом сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян, передает ТАСС.

"Мы за разблокирование всех дорог", — сказал Симонян.

7 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным подтвердил, что страна готова открыть транспортные коммуникации в Закавказье после договоренностей между лидерами России, Армении и Азербайджана.