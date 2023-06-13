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Армения и Азербайджан договорились разблокировать региональные коммуникации

Армения и Азербайджан договорились по общим вопросам разблокирования региональных коммуникаций, однако остаются технические вопросы по типу что и по какому маршруту перевозить, их предстоит уточнить. Об этом сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян, передает ТАСС.

Армения и Азербайджан договорились разблокировать региональные коммуникации
© Газета.Ru

"Мы за разблокирование всех дорог", — сказал Симонян.

7 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным подтвердил, что страна готова открыть транспортные коммуникации в Закавказье после договоренностей между лидерами России, Армении и Азербайджана.

До этого министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на специальном заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявлял, что его страна находится "на пороге мира" с Арменией.

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