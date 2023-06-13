В Германии из-за лесных пожаров начали взрываться снаряды времен Гитлера

В одном из немецких регионов из-за масштабных лесных пожаров начали взрываться боеприпасы времен Второй мировой войны, оставшиеся на двух бывших военных полигонах. Об этом сообщает Bild.

По данным центра управления пожарной охраны, к вечеру 12 июня возле Любтена (расположен в 1,5 часах езды от Гамбурга) горели около ста гектаров леса на месте, где ранее располагались военно-морские арсеналы времен Второй мировой. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра.

Жителей близлежащих домов эвакуировали.

По данным Bild, к ночи огонь подобрался на расстояние в 800 метров от домов. На участки подвели воду для защиты зданий.

Вскоре после первого лесного пожара возле Любтена полиция сообщила о втором - в районе Зуденхоф города Хагенов возле федеральной трассы 321. Там огонь быстро распространился на площадь в 35 гектаров. По данным полиции, здесь, на бывшем военном полигоне, также было слышно несколько взрывов.

Представитель полиции заявил Bild, что ситуация сейчас еще более сложная, чем во время крупного пожара четыре года назад. Теперь массово горит сухостой, выделяется больше тепла, которое проникает глубже в землю и заставляет старые боеприпасы взрываться «там, где этого совсем не ожидали».

Министр сельского хозяйства Тилль Бакхаус подчеркнул, что после крупного пожара 2019 года в улучшение противопожарной защиты было вложено более 15 миллионов евро. В том числе было пробурено около 15 скважин.

В 2019 году в Любтене вспыхнул крупнейший за всю историю Германии пожар площадью около 1200 гектаров. Около 260 человек были вынуждены временно покинуть свои дома.