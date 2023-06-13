Стало известно о советах Запада Киеву «рыть окопы и убивать как можно больше русских»

Западные партнёры Украины перед поставками ВСУ оружия призывали киевские власти «рыть окопы и убивать как можно больше русских», прежде чем конфликт завершится, пишет журнал Foreign Affairs со ссылкой на украинского министра обороны Алексея Резникова.

Сначала мы спросили: «Можно нам ПЗРК Stinger?», на что нам сказали: «Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше русских, прежде чем всё закончится», — цитирует министра автор статьи Гидеон Роуз.