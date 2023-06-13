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Эрдоган заявил о готовности открыть генконсульство Турции в Шуше

Турция готова открыть свое генеральное консульство в городе Шуша в Азербайджане. Об этом сообщил во вторник турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в Баку на переговорах в расширенном составе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Эрдоган заявил о готовности открыть генконсульство Турции в Шуше
© РИА Новости

"Мы готовы открыть генконсульство в Шуше, когда этого пожелают в Баку, и это станет нашим посланием всему миру, в частности Армении", - приводит слова Эрдогана телеканал TRT.

Шуша до ноября 2020 года находилась под контролем Степанакерта и была возвращена под контроль Баку после 44-дневных боевых действий в Карабахе.

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