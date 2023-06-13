Эрдоган заявил о готовности открыть генконсульство Турции в Шуше

Турция готова открыть свое генеральное консульство в городе Шуша в Азербайджане. Об этом сообщил во вторник турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в Баку на переговорах в расширенном составе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.