Глава МАГАТЭ намерен в июле посетить АЭС «Фукусима»
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Японию в начале июля в связи с планами сброса очищенной воды с атомной электростанции "Фукусима-1". Об этом сообщает канал NHK.
Гросси посетит саму АЭС и завод по переработке отработавшего ядерного топлива.
Ожидается, что после встречи с генеральным секретарем МАГАТЭ премьер-министр Японии Фумио Кисида примет окончательное решение о сроках сброса.
Правительство планирует разбавить воду, накопленную на атомной электростанции до концентраций ниже стандартных и начать выпускать ее в море к лету.
В связи с этим МАГАТЭ по просьбе властей Японии отправило на станцию группу экспертов. Ожидается, что вскоре они опубликуют свой отчет.
В мае президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились разрешить группе южнокорейских экспертов посетить Японию для проверки запланированного выброса радиоактивной воды с поврежденной АЭС "Фукусима".
1 апреля жителям города Томиока в японской префектуре Фукусима разрешили вернуться домой спустя 12 лет после катастрофы на АЭС "Фукусима-1". В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции "Фукусима-1".
Тогда компания-оператор Tokyo Electric Power указала, что вода "в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий — радиоактивный изотоп водорода".