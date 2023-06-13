«Просто мне пришлось переносить все это на ногах. На ногах лучше болезнь не переносить. ... Все это вранье. Я был на ногах, бегал, прыгал, даже в хоккей играл. Но я понял, что на ногах лучше не переносить, потому что долго будешь восстанавливаться», — отметил Лукашенко.