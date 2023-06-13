Die Welt: В мире все больше стран, готовых к применению ядерного оружия

Стокгольмский институт исследования проблем мира опубликовал годовой отчет, который свидетельствует о росте количества ядерного оружия, находящегося в боевой готовности. Об этом пишет RT со ссылкой на Die Welt.

В отчете отмечается, что прозрачность арсеналов стран-участниц ядерного клуба снизилась, так как они перестали публиковать данные о своих оружейных запасах. В отчете говорится, что эти страны модернизируют свои арсеналы, и в мире сейчас около 12,5 тыс. боеголовок, из которых 9,5 тыс. готовы к применению.

Институт призывает вернуться к переговорам об ограничении и контроле ядерных арсеналов, так как «мы дрейфуем к опаснейшему периоду человеческой истории». Отмечается, что страны Азии, такие как Китай, Индия и Пакистан, активно вкладываются в свои ядерные вооружения. Северная Корея продолжает считать ядерную программу центральным элементом своей стратегии безопасности и обладает 30 ядерными боеголовками.