Обзор иноСМИ: призыв США наказать ЮАР из-за России и потери ВСУ бронемашин Bradley

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В США призвали наказать ЮАР за помощь России

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США обвиняют ЮАР в военной помощи России, но власти страны отвергают эти обвинения, пишет The New York Times. Группа конгрессменов США из обеих партий обратилась к администрации президента Джо Байдена с просьбой наказать ЮАР путем переноса крупной торговой конференции AGOA, запланированной на 2023 год в Южной Африке, в другую страну.

Запрос, сделанный в письме, которое было направлено на прошлой неделе, стал «первой конкретной попыткой возмездия» в адрес ЮАР со стороны членов правительства США. Американские законодатели считают, что проведение форума AGOA в ЮАР «послужит косвенным одобрением пагубной поддержки» действий России на Украине.

CNN рассказал о масштабах потерь бронемашин Bradley Киевом

За последние несколько дней Украина потеряла 16 бронетранспортеров Bradley, поставленных в страну США, сообщает CNN со ссылкой на данные западной разведки. Речь идет о боевых машинах пехоты, уничтоженных, поврежденных или брошенных ВСУ.

Потери составляют почти 15 процентов от 109 Bradley, которые Вашингтон передал Киеву. Бронетранспортеры Bradley, передвигающиеся на гусеницах, а не на колесах, вмещают около десяти военнослужащих и используются для перевозки личного состава на поле боя, обеспечивая огневую поддержку. Когда в конце января на Украину была отправлена первая партия из более чем 60 Bradley, подполковник армии США Ребекка Д'Анджело заявила, что эта бронетехника будет иметь важное значение для наступательных операций Киева.

Генсек НАТО заявил о сближении России и Китая

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью PBS, что Россия и Китай развивают все более тесное сотрудничество и «становятся все ближе друг к другу». Он отметил, что Москва и Пекин только что провели большие военно-морские учения, и в НАТО все чаще отмечают совместные военно-морские и воздушные патрулирования России и Китая.

По словам Столтенберга, это подтверждает, что вопросы безопасности перестали носить региональный характер и стали глобальными. То, что происходит в Европе, имеет значение для Азии и наоборот, подчеркнул генсек альянса. Также Столтенберг рассказал, что Китай все больше вкладывается в передовое оружие.

НАТО хочет «Пращу Давида» - Россия к этому готова

Американо-израильские системы ПВО David’s Sling («Праща Давида»), планируют развернуть на территории стран НАТО. В частности, Финляндия намеревается купить «Пращу Давида» почти одновременно с модернизацией своего парка истребителей. Примечательным предостережением для использования системы является то, что российские военные уже имеют «значительное представление» о том, как она работает, и о используемых в ней технологиях, пишет Military Watch. Информацию получили российские силы, действовавшие в Сирии в непосредственной близости от израильской сети ПВО.

«Праща Давида» была задумана как прямой преемник ЗРК Patriot и разработана совместно американской компанией Raytheon и израильской Rafael. Система, в частности, объединяет ракеты с двухрежимным самонаведением - это означает, что каждая ракета развертывает две головки самонаведения, одну с использованием радара с электронным сканированием, а другую с использованием инфракрасного изображения. Это значительно повышает устойчивость к помехам или ложным целям, подчеркивает Military Watch.

Турция все еще не пускает Швецию в НАТО

Турция вряд ли согласится одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО на этой неделе, когда стороны проведут очередную встречу, сообщает Bloomberg. Турция, Швеция и Финляндия должны встретиться 14 июня для дальнейших переговоров в рамках формата, согласованного в Мадриде прошлым летом.