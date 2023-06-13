$82.64+0.5589.01+0.97

Лукашенко назвал белорусский режим святой диктатурой

Никто не выступит против американской «государственной машины», если итоги президентских выборов в США сфальсифицируют. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова цитирует БЕЛТА.

Лукашенко назвал белорусский режим святой диктатурой
© РИА Новости

Политику задали вопрос о шансах экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа победить на выборах 2024 года. В ответ он поставил под сомнение прозрачность голосования в этой стране и назвал свой политический режим святой диктатурой.

«Вы знаете, как проводятся выборы в США. Это ужас! Наша диктатура святая по сравнению с их демократическими выборами», — сказал Лукашенко.

Месяцем ранее он пригрозил устроить «железную диктатуру» чиновникам, если те не повысят качество управления на местах. Глава государства остался недоволен качеством расходования бюджета и неэффективной работой губернаторов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители