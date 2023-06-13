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Лукашенко рассказал, почему помиловал Протасевича

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что принял решение о помиловании Романа Протасевича, так как тот «сделал все, что обещал». Слова главы государства приводит БелТА.

О причинах помилования бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Александр Лукашенко рассказал во время рабочей поездки в Минскую область.

«Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал», - пояснил глава Белоруссии.

Протасевич был задержан после того, как в мае 2021 года лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Пассажиров самолета отправили на повторный досмотр. Среди них оказался участник NEXTA, которого задержали вместе с его девушкой, россиянкой Софией Сапегой.

Помилованная Сапега улетела из России

3 мая Минский областной суд признал Протасевича виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также распространения заведомо ложных сведений о республике и в других преступлениях. В качестве наказания ему назначили 8 лет заключения в колонии. 16 мая он был помилован указом президента Белоруссии.

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