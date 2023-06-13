Евродепутат призвал коллег не спешить с обвинением России в подрыве дамбы в Новой Каховке

"Ваш текст гласит, что вы прилежные солдаты гипотетического евроатлантического сообщества. Только вот нет никакого евроатлантического сообщества ни для стран ЕС, ни для Украины. США и НАТО терпят деятельность Европарламента только до тех пор, пока он придерживается курса Вашингтона. Если завтра в Брюсселе выступят с мирной инициативой по Украине, которая будет противоречить американским интересам, Вашингтон разобьет это инициативу в считанные минуты. Давайте найдем пути к нашей независимости на европейском уровне и постараемся найти мирное решение", - заключил он.