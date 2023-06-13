$82.64+0.5589.01+0.97

На Украине сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры в четырех областях

Энергетическая инфраструктура получила повреждения в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины. Об этом сообщили в министерстве энергетики страны.

На Украине сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры в четырех областях
© РИА Новости

"Зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры в Черниговской, Сумской, Харьковской областях", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным Минэнерго, также повреждена ТЭЦ в Кривом Роге Днепропетровской области.

Кроме того, как отмечают в ведомстве, полностью обесточенными остались десять населенных пунктов Николаевской области, частично - еще пять. Также свет отсутствует у части потребителей в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области и у 15 тыс. потребителей подконтрольного Киеву города Херсона.

Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепре (ранее - Днепропетровск), Кривом Роге, Кропивницком (ранее - Кировоград), Тернополе и Харькове.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители