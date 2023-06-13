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Лукашенко: Протасевич выполнил обещания и признал неправильность своих поступков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что помиловал Романа Протасевича, так как тот сделал всё, что обещал, и признал неправильность своих поступков.

«Этот парень сделал всё, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал», — цитирует главу государства БЕЛТА.

3 мая Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти.

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По его словам, президент Белоруссии подписал указ о его помиловании 16 мая. Протасевич отметил, что не собирается покидать республику.

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