Выжившие после авиакатастрофы в Колумбии дети нарисовали спасшую их собаку

Четверо детей, которым удалось выжить после шести недель, проведенных в джунглях Амазонки, нарисвали портреты спасшей их собаки и передали их военным. Пес исчез после обнаружения детей, ведутся его поиски, пишет Daily Mail Online.

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Четверо детей - представителей индейского коренного народа Уитото - в возрасте 13, 9, 4 лет и одного года летели со своей матерью из амазонской деревни Араракуара в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре. Их самолет Cessna разбился 1 мая. Однако его нашли в джунглях лишь спустя две недели. Изначально на борту находились восемь человек. Четверо взрослых, включая пилота, погибли, а дети пропали без вести. 29 мая поисковикам удалось найти их свежие следы. Рядом лежали остатки диких фруктов с явными следами детских зубов.

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В итоге дети были найдены и спасены через 40 дней после авиакатастрофы. Они были госпитализированы с истощением, однако их жизням уже ничего не угрожает.

Старшие Лесли и Солейни Мукутуи сделали трогательные рисунки бельгийской овчарки Уилсона, которая пропала без вести во время миссии по их спасению. Именно собака сыграла решающую роль в обнаружении детей.

Она нашла их и оставалась рядом. Однако после спасения сестер и брата пес потерялся в джунглях и его никак не могут обнаружить.

На рисунках детей овчарка изображена в окружении деревьев и цветов. При этом на одном из них еще нарисован и флаг Колумбии, а также сделана надпись - «Всегда благословенна».

Дети отдали рисунки командующему вооруженными силами Колумбии генералу Хелдеру Хиральдо, посетившему их в больнице, с просьбой передать их куратору Уилсона.

Кинолог гражданской обороны Карлос Андрес Вильегас отметил, что Уилсона в последний раз видели 8 июня, прежде чем он исчез в густых джунглях.

«Уилсон давал нам подсказки, он смотрел на нас и хотел что-то нам сказать. Он вышел и ушел обратно в джунгли», — пояснил Вильегас.

Встретившие собаку кинологи не смогли убедить пса подойти к ним.