Конгрессмены США призвали принять меры в отношении ЮАР из-за связей с Россией

В качестве "наказания" конгрессмены предлагают перенести крупную торговую конференцию - форум AGOA ("Закон о росте и возможностях Африки") - из ЮАР в другую страну.

"Просьба, содержащаяся в письме, отправленном на прошлой неделе, является первой конкретной попыткой возмездия со стороны членов правительства США в связи с растущим мнением в Вашингтоне о том, что отношения Южной Африки с Россией развиваются в направлении, угрожающем национальным интересам Америки", - говорится в статье.

Законодатели считают, что проведение форума AGOA в Южной Африке в 2023 году "послужит косвенным одобрением пагубной поддержки Южной Африкой российского вторжения на Украину".

Посол США в ЮАР Рубен Бригети обвинил власти ЮАР в том, что в начале декабря на военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне пришвартовалось российское грузовое судно Lady R, на которое якобы грузили оружие и боеприпасы.

Официальные лица Южной Африки заявляют, что страна "не присоединилась" к конфликту, и отрицают продажу оружия России.