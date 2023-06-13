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Конгрессмены США призвали принять меры в отношении ЮАР из-за связей с Россией

Группа американских законодателей попросила администрацию президента США Джо Байдена наказать Южную Африку за "поддержку" России. Об этом пишет New York Times.

Конгрессмены США призвали принять меры в отношении ЮАР из-за связей с Россией
© РИА Новости

В качестве "наказания" конгрессмены предлагают перенести крупную торговую конференцию - форум AGOA ("Закон о росте и возможностях Африки") - из ЮАР в другую страну.

"Просьба, содержащаяся в письме, отправленном на прошлой неделе, является первой конкретной попыткой возмездия со стороны членов правительства США в связи с растущим мнением в Вашингтоне о том, что отношения Южной Африки с Россией развиваются в направлении, угрожающем национальным интересам Америки", - говорится в статье.

Законодатели считают, что проведение форума AGOA в Южной Африке в 2023 году "послужит косвенным одобрением пагубной поддержки Южной Африкой российского вторжения на Украину".

Посол США в ЮАР Рубен Бригети обвинил власти ЮАР в том, что в начале декабря на военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне пришвартовалось российское грузовое судно Lady R, на которое якобы грузили оружие и боеприпасы.

Официальные лица Южной Африки заявляют, что страна "не присоединилась" к конфликту, и отрицают продажу оружия России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал послу США в ЮАР Рубену Бригети "знать свое место" и не вмешиваться в отношения Москвы и Претории.

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