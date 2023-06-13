Тунис отказался играть роль пограничника для Европы

Президент Туниса Каис Саид еще до начала переговоров с представителями ЕС о мигрантах заявил о том, что его страна не собирается быть «пограничником для Европы». Об этом пишет немецкое издание Das Erste.

По данным канала, переговоры, в которых примут участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главы правительств Нидерландов и Италии, связаны с тем, что за последние месяцы резко выросло число мигрантов, прибывающих в ЕС из Туниса. При этом для большинства из них пунктом назначения является Италия.

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Согласно официальным данным Министерства внутренних дел в Риме, с начала года более 53,8 тыс. беженцев добрались до Италии на лодках, что в два раза превышает их число за тот же период прошлого года. И большинство из них прибыли из Туниса.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони уже предупредила главу Туниса, что «дестабилизация в его стране» будет иметь «серьезные последствия для стабильности всей Северной Африки». Она также выступила с предложением платить североафриканскому государству за препятствование в отправке судов с мигрантами, по аналогии с договором, заключенным с Турцией в 2016 году.

По словам Мелони, на встрече в Тунисе должны быть представлены инициативы по улучшению безопасности и помощи Тунису в получении поддержки от Международного валютного фонда.

В свою очередь президент Туниса Каис Саид подверг критике условия предоставления помощи от МВФ и подчеркнул, что его страна не намерена становиться погранслужбой для Европы. Он также констатировал, что мигранты являются заложниками ситуации и к ним относятся «не как к людям, а исключительно как к цифрам».

Напомним, что в 2022 году в Европе разразился скандал из-за спора о том, какая страна примет 3500 африканских беженцев. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони обвинила Францию в предательстве, а Париж призвал другие страны «изолировать Италию».