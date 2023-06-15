СМИ: В центре Луганска раздался звук взрыва

В центре Луганска раздался звук взрыва, предположительно, самолет перешел на сверхзвуковую скорость, об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что точные сведения о происхождении звука в настоящее время отсутствуют, однако жители города иногда слышат подобное при переходе воздушного судна на сверхзвук.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области Украины прогремели взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. По предварительной информации, сработали системы противовоздушной обороны.