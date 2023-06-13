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Нидерланды отстранят китайских студентов от части курсов из-за «войны чипов»

Правительство Нидерландов работает над законом, который запретит китайским студентам местных университетов доступ к программам по «чувствительным технологиям», включая полупроводники и оборонные технологии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Нидерланды отстранят китайских студентов от части курсов из-за «войны чипов»
© globallookpress.com

Хотя формулировки в новом законе, скорее всего, не будут конкретно упоминать Китай, «очевидное намерение» нидерландских властей состоит в том, чтобы не допустить доступа китайских студентов к конфиденциальным материалам для своих исследований.

Предполагается, что ограничения, в частности, затронут образовательные программы, касающиеся создания и производства процессоров.

Пока нидерландские университеты самостоятельно принимают решения, касающиеся доступа иностранных студентов к курсам.

Bloomberg отмечает, что новые запреты в ЕС разрабатывают в рамках «войны чипов». Осенью 2022 года власти США ввели серию ограничений и правил, запрещающих американским компаниям и физлицам экспорт современных чипов и оборудования китайским компаниям без спецразрешения. Также США ограничили компании из ЕС, Тайваня и Японии в праве передавать Китаю продукцию, изготовленную из американских компонентов или с применением американского ПО.

В марте стало известно, что в ЕС работают над законопроектом, который обяжет неправительственные группы, консалтинговые и академические учреждения раскрывать информацию о любом зарубежном финансировании.

Сообщалось, что законопроект ЕС вряд ли затронет физических лиц, но заставит как коммерческие, так и некоммерческие организации раскрывать финансирование за пределами ЕС. Это относится к различным транзакциям, к примеру, к оплате академического обучения со стороны Китая.

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