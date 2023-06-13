Избранный президент Латвии Ринкевичс назвал главную преграду для членства Украины в НАТО

Венгрия не является главным препятствием для членства Украины в НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел и избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью изданию "Европейская правда".

Он подчеркнул, что главным препятствием для вступления Киева в Североатлантический альянс является внутренняя дискуссия среди широкого круга стран НАТО, а не сама Украина.

"Причина – в том, что сейчас во многих столицах государств-членов НАТО нет достаточно четкого понимания, что делать с ситуацией, когда воюющее государство присоединяется к Альянсу, и что это означает в контексте Статьи 5. Скажу прямо: вот это главный вопрос. И именно на этот вопрос многие государства-члены не могут дать ответ", - сказал Ринкевичс.

По его словам, сейчас не одно-два государства, а очень много стран "пытаются понять, что это значит для Альянса". Глава МИД Латвии отметил, что преградой на пути Украины в НАТО стал именно этот "ключевой вопрос", касающийся "пятой статьи". Ринкевичс подчеркнула, что когда этот вопрос будет решен, то даже мнение Будапешта не должно стать препятствием для членства.

Министр иностранных дел Италии Антони Таяни заявил, что вопрос членства Украины в НАТО будет решаться лишь после окончания вооруженного конфликта на территории страны.

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква говорил, что 20 стран НАТО поддержали на бумаге членство Украины в альянсе.