На Украине объявлена масштабная тревога

Ранее сообщалось о взрывах в Днепре и в Харькове.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что армия России направила свои стратегические бомбардировщики для нанесения ударов по Украине. По словам политолога Юрия Баранчика, РФ запустила в воздух большое количество бортов, чего не было с октября 2022 года. он добавил, что «общий возможный залп — 80 ракет».