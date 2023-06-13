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На Украине объявлена масштабная тревога, гремят взрывы

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

На Украине объявлена масштабная тревога
© globallookpress.com

Кроме того, взрывы произошли ночью в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

Ранее сообщалось о взрывах в Днепре и в Харькове.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что армия России направила свои стратегические бомбардировщики для нанесения ударов по Украине. По словам политолога Юрия Баранчика, РФ запустила в воздух большое количество бортов, чего не было с октября 2022 года. он добавил, что «общий возможный залп — 80 ракет».

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