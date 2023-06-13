Стало известно о взрывах в Киеве

Серия взрывов произошла в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram.

«Киевская область. Внимание! Ракетная опасность! Силы ПВО уже работают!» — говорится в сообщении.

По всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщал, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС наносят удар по Украине из Каспийского моря.