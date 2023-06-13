СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

Второй раз за ночь Харькове прогремели взрывы, пишет издание "Зеркало недели".

© Минобороны РФ

Перед этим СМИ украинские СМИ сообщали о работе системы противовоздушной обороны в Харьковской области. В настоящее время во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровской области. 10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.