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В Харькове произошла серия взрывов

Второй раз за ночь Харькове прогремели взрывы, пишет издание "Зеркало недели".

СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
© Минобороны РФ

Перед этим СМИ украинские СМИ сообщали о работе системы противовоздушной обороны в Харьковской области. В настоящее время во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровской области. 10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Российские военные нанесли ракетный удар по резервам ВСУ

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