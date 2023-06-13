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В Киеве снова объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена утром во всей центральной и восточной Украине, включая Киев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению населения.

В Киеве снова объявлена воздушная тревога
© Reuters

Сирены звучат в том числе в Киевской области. Ночью воздушная тревога в Киеве длилась около двух часов. На левом берегу столицы Украины были слышны взрывы. Сейчас сирены оповещения звучат уже в 12 регионах Украины.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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