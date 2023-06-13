США продлили санкции против властей Белоруссии

В постановлении говорится, что «действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц <...> продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США». В этой связи Байден продлил действие санкционного режима на один год.

8 июня британские власти объявили о новом пакете санкций, введенном против Белоруссии как российского союзника. Они включают запрет на экспорт в страну банкнот и машин, а также «товаров, технологий и материалов, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия». Помимо этого, теперь из Белоруссии в Великобританию запрещено ввозить золото, цемент, дерево и каучук.