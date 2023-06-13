Байден продлил на год режим ЧС для Белоруссии

Глава Белого дома Джо Байден продлил на 12 месяцев режим чрезвычайной ситуации в Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую администрацию.

Режим был объявлен из-за внутриполитического кризиса в бывшей советской республике и используемый как правовое основание для применения к ней санкций, сообщил Белый дом.

«Я продлеваю на один год национальный режим ЧС, объявленный указом 13405», — следует из заявления президента Соединенных Штатов.

Как отметил глава государства, с его точки зрения, ситуация продолжает «представлять необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».