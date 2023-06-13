$82.64+0.5589.01+0.97

Байден продлил на год режим ЧС для Белоруссии

Глава Белого дома Джо Байден продлил на 12 месяцев режим чрезвычайной ситуации в Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую администрацию.

Байден продлил на год режим ЧС для Белоруссии
© ТАСС

Режим был объявлен из-за внутриполитического кризиса в бывшей советской республике и используемый как правовое основание для применения к ней санкций, сообщил Белый дом.

«Я продлеваю на один год национальный режим ЧС, объявленный указом 13405», — следует из заявления президента Соединенных Штатов.

Как отметил глава государства, с его точки зрения, ситуация продолжает «представлять необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

Вашингтон обвиняет руководство Белоруссии в фальсификациях на выборах и гонениях на оппозицию. Режим ЧС был объявлен указом от 16 июня 2006 года и расширен указом от 9 августа 2021 года.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители