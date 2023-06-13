Президент Сербии рассказал об опасении из-за контрнаступления ВСУ

Из-за контрнаступления украинских военных может произойти дальнейшая эскалация вооруженного конфликта вокруг бывшей советской республики, сообщил сербский лидер Александр Вучич.

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По его словам, Киев начал контрнаступление, которое со временем будет усиливаться. Если России хватит сил, то ответ «будет неслабым». При этом пик эскалации не достигнут, заявил президент.

«Это доведет ситуацию до накала, как и уничтожение западного оружия», — сказал он.

Вучич отметил, что Украина является дружественной страной для Сербии, так как Киев не признает независимость самопровозглашенного Косово.

Глава государства подчеркнул, что нервозность на международной арене вызывает в том числе уничтожение вооружений, переданных Киеву со стороны западных стран.