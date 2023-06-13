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Германия столкнулась с трудностями лечения солдат ВСУ

Германия столкнулась с трудностями лечения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Часть военных, получивших помощь, могут обязать остаться в ФРГ платить по счетам вопреки обещаниям. Об этом пишет Politico.

Германия столкнулась с трудностями лечения солдат ВСУ
© Twitter

По словам представителя некоммерческой группы MediCare Hubs Kyiv, рассмотрение дел в Германии может «затянуться на несколько недель».

«Это оставляет раненых солдат и госпитали в неведении относительно того, кто в конечном итоге должен будет покрыть расходы», — отметил он.

Несмотря на обещание быстрого, легкого и бесплатного доступа к качественному медицинскому обслуживанию, раненные солдаты должны иметь определенные права на получение бесплатной помощи в Германии. Однако в документе Министерства здравоохранения не упоминаются какие-либо исключения для военных.

«Право на получение пособия должно проверяться в каждом отдельном случае», — обращает внимание Politico, ссылаясь на разъяснение Министерства труда.

Канцелярия канцлера ФРГ Олафа Шольца сообщила изданию, что расходы покрываются, если выполняются предварительные условия в соответствии с положениями Кодекса социального обеспечения. В Минздраве заявили, что все беженцы, нуждающиеся в помощи, и эвакуированные больные из Украины имеют право на льготы. Ответственность за это лежит на местных органах власти и центрах занятости.

Ранее стало известно, что двоих раненых солдат Вооруженных сил Украины направят на лечение в Японию. Один из украинских военнослужащих лишился ноги, второй — обеих ног в ходе спецоперации. Госпиталь в Токио впервые займется лечением иностранных солдат.

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