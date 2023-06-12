Дуда заявил об увеличении потока украинских беженцев

Поток украинских беженцев в Польшу вырос после начала контрнаступления ВСУ и подрыва Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщил президент республики Анджей Дуда в беседе с журналистами, пишет РИА Новости.

Глава государства уточнил, что в Польше зарегистрировались около 1,5 миллиона граждан Украины. На постоянной основе в стране находятся более двух миллионов беженцев, заявил Дуда. Он отметил, что в последние дни в Польшу въезжают значительно больше украинцев.