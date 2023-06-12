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Дуда заявил об увеличении потока украинских беженцев

Поток украинских беженцев в Польшу вырос после начала контрнаступления ВСУ и подрыва Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщил президент республики Анджей Дуда в беседе с журналистами, пишет РИА Новости.

Дуда заявил об увеличении потока украинских беженцев
© РИА Новости

Глава государства уточнил, что в Польше зарегистрировались около 1,5 миллиона граждан Украины. На постоянной основе в стране находятся более двух миллионов беженцев, заявил Дуда. Он отметил, что в последние дни в Польшу въезжают значительно больше украинцев.

«32 тысячи вчера пересекли границу в Польшу, 23 тысячи - в другую сторону», - привел президент республики данные погранслужбы.

По информации «Украинского института будущего», население страны сократилось до 29 миллионов человек, передает «Радиоточка НСН».

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