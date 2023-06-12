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США заявили, что не будут давать оценку украинскому контрнаступлению

США не отрицают начало украинского наступления, но давать ему оценку не будут. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

США отказались давать оценку украинскому контрнаступлению
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"Мы воздержимся от оценок <...>. Очевидно, что бои в ходе наступательных операций происходят, тут никаких сомнений нет. Но оценивать их - дело президента [Украины Владимира] Зеленского, а не наше. А о потерях и приобретениях за отдельный день должны говорить Вооруженные силы Украины", - сказал он.

The Economist сообщил о существенных потерях ВСУ в Запорожье

"Мы сосредоточимся на обеспечении того, чтобы Украина могла добиться успеха на поле боя", - добавил Кирби.

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