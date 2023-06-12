США отказались давать оценку украинскому контрнаступлению

"Мы воздержимся от оценок <...>. Очевидно, что бои в ходе наступательных операций происходят, тут никаких сомнений нет. Но оценивать их - дело президента [Украины Владимира] Зеленского, а не наше. А о потерях и приобретениях за отдельный день должны говорить Вооруженные силы Украины", - сказал он.