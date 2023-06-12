Макрон: Париж наращивает поставки боеприпасов и вооружений Киеву

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о наращивании поставок боеприпасов и вооружений Киеву. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Елисейском дворце, передает телеканал BFM.

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«Мы увеличили поставки вооружений, боеприпасов, бронемашин, а также усилили логистическую поддержку. Мы также продолжим это делать в ближайшие дни и недели», — сказал он.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда приедут в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу предоставления Украине гарантий безопасности до ее вступления в НАТО.

Ожидается, что переговоры состоятся 12 июня. Встреча будет посвящена «стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности от союзников в преддверии саммита НАТО в июле». Также президенты обсудят другие темы, такие как европейский суверенитет и оборона.