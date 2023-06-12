Белый дом анонсировал новый пакет помощи Украине

Соединенные Штаты в ближайшее время выделят новые пакеты военной помощи Украине . Об этом сообщил в понедельник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби .

"Я думаю, что очень скоро вы увидите дополнительные пакеты [военной] помощи от Соединенных Штатов", - сказал Кирби.

По его словам, Вашингтон будет поставлять Киеву то, что ему нужно для проведения контрнаступления. Он не уточнил, что именно может получить Украина. Представитель Белого дома добавил, что США сосредоточены на том, "чтобы Украина смогла добиться успеха на поле боя".