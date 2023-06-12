Эрдоган прибыл с государственным визитом в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в понедельник с государственным визитом в Азербайджан . Об этом сообщило информационное агентство АзерТАдж .

По данным дипломатических источников, официальная часть визита запланирована на вторник, 13 июня. Ожидается, что Эрдоган и Алиев проведут переговоры тет-а-тет, а также в расширенном составе с участием делегаций. По их завершении лидеры двух стран выступят с заявлениями для прессы.