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Эрдоган прибыл с государственным визитом в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в понедельник с государственным визитом в Азербайджан. Об этом сообщило информационное агентство АзерТАдж.

Эрдоган прибыл с государственным визитом в Азербайджан
© globallookpress.com

По данным агентства, турецкий лидер совершает визит по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По данным дипломатических источников, официальная часть визита запланирована на вторник, 13 июня. Ожидается, что Эрдоган и Алиев проведут переговоры тет-а-тет, а также в расширенном составе с участием делегаций. По их завершении лидеры двух стран выступят с заявлениями для прессы.

До Баку Эрдоган посетил Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК). Турецкий президент традиционно после выборов первыми посещает Азербайджан и ТРСК.

Второй тур выборов президента Турции состоялся 28 мая. Эрдоган одержал победу, получив 52,18% голосов.

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