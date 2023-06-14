Трамп назвал судебное преследование вмешательством в выборы

Бывший президент США Дональд Трамп назвал предъявление ему обвинений по делу о неподобающем обращении с секретными документами злоупотреблением властью и вмешательством в выборы.
"Сегодня мы стали свидетелями наиболее ужасного и злостного злоупотребления властью в истории нашей страны", - заявил Трамп, выступая вечером 13 июня перед своими сторонниками в штате Нью-Джерси. Политик отметил, что действующий президент США Джо Байден, которого он обвинил в коррупции, "арестовал своего главного политического оппонента на основании сфабрикованных обвинений".
"Это называется вмешательством в выборы и является очередной попыткой подтасовать результаты президентских выборов и украсть [победу на них]", - отметил Трамп.