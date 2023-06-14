Трамп назвал судебное преследование вмешательством в выборы

"Сегодня мы стали свидетелями наиболее ужасного и злостного злоупотребления властью в истории нашей страны", - заявил Трамп, выступая вечером 13 июня перед своими сторонниками в штате Нью-Джерси. Политик отметил, что действующий президент США Джо Байден, которого он обвинил в коррупции, "арестовал своего главного политического оппонента на основании сфабрикованных обвинений".