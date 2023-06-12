Блинкен высказался о возможных поставках России оружия из Китая

"Мы не видели, чтобы эта линия была пересечена. Но в то же время у нас есть опасения по поводу частных компаний, занимающихся предоставлением [РФ] технологий, в том числе технологий двойного назначения. Это то, что является проблемой. Мы поднимали этот вопрос в прошлом", - отметил шеф американской дипломатии.