Блинкен высказался о возможных поставках России оружия из Китая

Администрация Соединенных Штатов не видит свидетельств того, что Пекин поставляет Москве вооружения, но Вашингтон беспокоит передача России технологий компаниями из Китая. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в понедельник на совместной с вице-премьером, главой МИД Италии Антонио Таяни пресс-конференции в американской столице.
Госсекретарь подчеркнул, что ранее китайской стороне "выражались опасения" по поводу возможной отправки России вооружений КНР для проведения специальной военной операции на Украине.
"Мы не видели, чтобы эта линия была пересечена. Но в то же время у нас есть опасения по поводу частных компаний, занимающихся предоставлением [РФ] технологий, в том числе технологий двойного назначения. Это то, что является проблемой. Мы поднимали этот вопрос в прошлом", - отметил шеф американской дипломатии.