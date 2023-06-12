Глава МИД Чехии призвал ослабить влияние России в Африке

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил на брифинге, что следует принять меры к тому, чтобы ослабить влияние России на африканском континенте. Об этом пишет РИА «Новости».

Липавский уточнил, что у него есть «обязанность и возможность» работать над тем, чтобы максимально ослабить влияние России по всей планете. Он добавил, что особенно важно при этом бороться с влиянием Москвы в Африке.

Дипломат пояснил, что Европа в XXI веке уделяла региону слишком мало внимания, практически не интересовалась им.

По его словам, после февраля 2022 года многое изменилось и сейчас государства ЕС готовы предоставить африканским странам более выгодные условия, чем Россия.

По данным агентства, глава МИД Чехии в ближайшее время направится в Африку с пятидневным визитом. Его будет сопровождать делегация чешских предпринимателей и ученых.