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Названа предварительная причина смерти Берлускони

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони перед смертью страдал от миеломоноцитарного лейкоза. Предварительную причину смерти политика назвала газета La Repubblica.

По данным издания, лидер партии «Вперед, Италия» был госпитализирован с прошлой пятницы для анализов, связанных с хроническим миеломоноцитарным лейкозом. Политик страдал от болезни в течение некоторого времени, признаков улучшения его состояния не было, затем ситуация обострилась.

Наследство Берлускони оценили в миллиарды долларов

Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане 12 июня. У бывшего премьера Италии нашли лейкемию в начале апреля. Позже младший брат Паоло подтвердил, что лидер партии «Вперед, Италия» больше не в реанимации, а переведен в обычную палату. Медики изначально считали, что политик заболел пневмонией.

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