Наследство Берлускони оценили в миллиарды долларов

Наследство политика и бизнесмена Сильвио Берлускони, бывшего премьер-министра Италии, оценивается в сумму порядка €4 млрд. Об этом пишет Corriere della Sera.

Отмечается, что Берлускони скончался в понедельник, 12 июня, в одной из миланских больниц.

По данным газеты, политику принадлежал 61% акций медиагруппы Fininvest, основанной им в 1978 году. Эти ценные бумаги, по мнению экспертов, приносили ему €170 тыс. в день.

Кроме того, экс-премьеру принадлежали виллы по всей стране, квартиры в Милане и Риме, другие объекты недвижимости.