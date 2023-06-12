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Эрдоган заявил о наличии у Турции вариантов действий в Эгейском море

Турция может действовать иначе в Эгейском море, где продолжаются конфликты с греческой стороной, если продолжится препятствование мирному решению. Об этом заявил в понедельник ее президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в ходе своего первого после переизбрания зарубежного визита на Северный Кипр.

Эрдоган заявил о наличии у Турции вариантов действий в Эгейском море
© globallookpress.com

"Наша дорожная карта известна. Это мирное решение. В этих морях не существует иного пути, кроме мирного. Но если есть те, кто хочет помешать миру, то нам придется реализовать иные проекты", - сказал Эрдоган, чье заявление транслировали турецкие телеканалы.

Он отметил, что Анкара "не хочет, чтобы перед ней ставили препятствия", и что "Эгейское море должно передать послание мира".

Турецкий лидер также заявил, что "тем, кто пытается вопреки имеющимся балансам заниматься необоснованным вооружением региона и острова [Кипр], необходимо тщательно просчитать риски таких действий".

Конфликт Турции и Греции вокруг границ в Эгейском море продолжается уже долгое время. Территориальные воды Греции распространяются на 6 морских миль вокруг более чем 2 тыс. ее островов в Эгейском море, но Афины заявляют, что имеют право расширить их до 12 морских миль - стандарта, признанного международным морским правом. В свою очередь Анкара неоднократно указывала Афинам, что такое расширение Грецией ее территориальных вод стало бы "формальным поводом для объявления войны". Кроме того, Турция озабочена размещением некоторого вооружения на греческих островах.

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