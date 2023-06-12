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На Украине арестовали владельца концерна NICMAS по обвинению в связях с Россией

Украинский суд арестовал владельца машиностроительного концерна NICMAS и бывшего депутата Верховной Рады Григория Дашутина по обвинению в поставках промышленной продукции для российского ВПК. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований республики.

На Украине арестовали владельца концерна NICMAS по обвинению в связях с Россией
© Lenta.ru

Ведомство не называет фамилии арестованного, также не приводит данные о других шести топ-менеджеров компании. Однако, по данным портала, речь идет именно о Дашутине, который был задержан силовиками 8 июня.

Как полагает следствие, к 24 февраля 2022 года обвиняемый поставил России комплектующих на 160 миллионов гривен (4,4 миллиона долларов). В их числе были высокоэффективные узлы, агрегаты и детали пневматического оборудования. В частности, компрессоры и компрессорные установки.

В организации поставок, уверено обвинение, участвовали и российские граждане. Им были предъявлены подозрения заочно.

Ранее стало известно, что суд на Украинеарестовал имущество жены политика Виктора Медведчука. Речь идет об активах на 12 миллионов долларов.

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