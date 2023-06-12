На Украине предупредили об опасности водоемов из-за инфекций

Водоемы в Николаевской области Украины непригодны для купания и ловли рыбы из-за содержания в них возбудителей инфекционных болезней. С таким предупреждением в своем Telegram-канале Виталий Ким.

По словам чиновника, лабораторные исследования показали превышения допустимой нормы загрязнения в 20 раз.

«В некоторых регионах, что касается рек Ингулец и Южного Буга — есть превышение очень сильное кишечных (бактерий — прим. «Ленты.ру»). Купаться нельзя точно. Там превышение показателя — вместо пяти тысяч [норма] больше в 20 раз», — заявил Ким.

Глава администрации также призвал воздержаться от прогулок по берегу, где отступила вода, после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), так как там могли остаться мины.

Ранее в Новой Каховке полностью сошла вода, которая затопила город после удара украинских войск по Каховской ГЭС. По состоянию на вечер воскресенья, 11 июня, как отмечается, вода полностью ушла с улиц города. При этом власти Новой Каховки добавили, что некоторые объекты инфраструктуры, находящиеся в прибрежной зоне, все еще затоплены.

В ночь с 5 на 6 июня ВСУ обстреляли ГЭС в Новой Каховке. По словам мэра города Владимира Леонтьева, были повреждены задвижки на объекте, а плотина частично разбита. Он также назвал «огромным счастьем» тот факт, что дамба не рухнула.