Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью Берлускони

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования близким Сильвио Берлускони в связи с его смертью.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«В Республике Беларусь с большой грустью восприняли известие о смерти бывшего председателя Совета министров Итальянской Республики Сильвио Берлускони, с именем которого связан ряд важных для Италии и Беларуси событий», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что благодаря личному вкладу Берлускони белорусско-итальянское взаимодействие получило сильный импульс.

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался 12 июня в возрасте 86 лет.

Политик был госпитализирован в Милане, в апреле стало известно, что Берлускони страдает лейкемией.