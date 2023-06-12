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Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью Берлускони

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования близким Сильвио Берлускони в связи с его смертью.

Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью Берлускони
© РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«В Республике Беларусь с большой грустью восприняли известие о смерти бывшего председателя Совета министров Итальянской Республики Сильвио Берлускони, с именем которого связан ряд важных для Италии и Беларуси событий», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что благодаря личному вкладу Берлускони белорусско-итальянское взаимодействие получило сильный импульс.

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался 12 июня в возрасте 86 лет.

Политик был госпитализирован в Милане, в апреле стало известно, что Берлускони страдает лейкемией.

Президент России Владимир Путин отметил, что Берлускони был для него дорогим человеком и настоящим другом.

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