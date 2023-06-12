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В Балтийском море обнаружили способную кусать людей рыбу

В Балтийском море ихтиологи обнаружили солнечных окуней (Centrarchus macropterus). Об этом пишет телерадиовещательная корпорация YLE.

В Балтийском море обнаружили способную кусать людей рыбу
© Википедия

Специалисты пояснили, что этот вид окуня, а также ряд других рыб был завезен в Юго-Западную Финляндию в промысловых целях. Соответственно, для региона он является инвазивным.

Ихтиологи пояснили, что солнечный окунь делает нерестовые отверстия и в дальнейшем агрессивно их защищает от любых противников.

В том случае, если человек специально или случайно проплывет рядом с нерестилищем, рыба атакует его в обязательном порядке и попытается укусить.

Вместе с тем, уточнили эксперты, у окуня нет больших зубов, он не способен нанести повреждения людям. Его укусы скорее напоминают «пощипывания».

В ИПР Финляндии, на фоне сообщений об обнаружении окуня, призвали сообщать в институт о всех случаях встречи с инвазивными видами рыб.

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