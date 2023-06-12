В Балтийском море обнаружили способную кусать людей рыбу
В Балтийском море ихтиологи обнаружили солнечных окуней (Centrarchus macropterus). Об этом пишет телерадиовещательная корпорация YLE.
Специалисты пояснили, что этот вид окуня, а также ряд других рыб был завезен в Юго-Западную Финляндию в промысловых целях. Соответственно, для региона он является инвазивным.
Ихтиологи пояснили, что солнечный окунь делает нерестовые отверстия и в дальнейшем агрессивно их защищает от любых противников.
В том случае, если человек специально или случайно проплывет рядом с нерестилищем, рыба атакует его в обязательном порядке и попытается укусить.
Вместе с тем, уточнили эксперты, у окуня нет больших зубов, он не способен нанести повреждения людям. Его укусы скорее напоминают «пощипывания».
В ИПР Финляндии, на фоне сообщений об обнаружении окуня, призвали сообщать в институт о всех случаях встречи с инвазивными видами рыб.