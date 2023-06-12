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Глава МАГАТЭ отправился на Украину для встречи с Зеленским

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в понедельник сообщил, что отправился на Украину, он намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским и посетить Запорожскую АЭС.

"Отправился на Украину, где встречусь с президентом Зеленским", - написал глава агентства в Twitter. Он добавил, что также намерен оценить ситуацию на Запорожской АЭС, провести ротацию команды экспертов МАГАТЭ и представить программу помощи после разрушения плотины Каховской ГЭС.

По словам Гросси, МАГАТЭ усилит свое присутствие на станции.

Гросси прокомментировал ЧП на Каховской ГЭС

Ранее Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы. Агентство сообщало, что в ходе поездки на ЗАЭС глава МАГАТЭ намерен оценить ситуацию с соблюдением предложенных им принципов.

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