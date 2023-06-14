$83.64+1.0090.39+1.38

Киев пригласил президента Бразилии на саммит по урегулированию конфликта на Украине

Власти Украины пригласили президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву на готовящийся Киевом саммит, посвященный урегулированию конфликта на Украине по "формуле мира", предложенной Владимиром Зеленским. Соответствующее приглашение передал в телефонном разговоре со специальным помощником южноамериканского лидера по международным вопросам Селсу Аморимом глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Киев пригласил президента Бразилии на саммит по урегулированию конфликта на Украине
© ТАСС

Как сообщила во вторник газета Folha de S.Paulo, в ходе разговора, состоявшегося по инициативе украинской стороны, Ермак подчеркнул важность участия в предстоящем мероприятии Бразилии и других стран Глобального Юга. По информации издания, украинский чиновник ранее также общался на эту тему с советником по безопасности индийского лидера Аджитом Кумаром Довалем. Из стран Латинской Америки открыто в поддержку Киева выступили только Гватемала, Коста-Рика, Уругвай и Чили, напоминает Folha de S.Paulo.

Сам Аморим подтвердил Globu факт телефонного разговора с украинским коллегой. "Это был общий разговор о войне и мире и о том, какую роль, с точки зрения украинского правительства, могла бы сыграть Бразилия", - цитирует дипломата издание.

Место и время проведения саммита пока не определено, пишет Globu. Вместе с тем, отмечает издание со ссылкой на окружение Лулы да Силвы, не исключено, что бразильский и украинский лидеры смогут встретиться на полях предстоящего 17 и 18 июля в Бельгии саммита ЕС - Сообщество латиноамериканских и карибских государств.

Ранее президент Бразилии заявлял, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога между Москвой и Киевом. Лула да Силва также говорил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским и украинским президентами.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители