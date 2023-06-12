Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы на 8 мая. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

В карточке законопроекта на сайте украинского парламента указано, что он возвращен с подписью президента 12 июня.

Зеленский внес этот законопроект в Раду 8 мая, документ был помечен как неотложный. Парламент утвердил его 29 мая. Согласно тексту документа, вносятся изменения в статью Трудового кодекса Украины о праздничных и нерабочих днях. Праздничным днем вместо 9 мая станет 8 мая - День памяти и победы над нацизмом.

Ранее 9 мая на Украине отмечался День победы над нацизмом во Второй мировой войне, это было государственным праздником. Он заменил День Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. 8 мая отмечался День памяти и примирения. Эти изменения Верховная рада утвердила в 2015 году в рамках реализации политики так называемой декоммунизации.