Украина и Молдавия построят мост через Днестр

Власти Украины и Молдавии подписали двусторонне соглашение о строительстве моста через реку Днестр. Об этом сообщает Мининфраструктуры Украины.

Отмечается, что мост построят в районе украинского города Ямполь и молдавского города Косэуцы.

«Соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Лилия Дабижа», — говорится в сообщении украинского министерства.

Общая протяженность моста составит более 1,4 тыс. метров, на нем будут организованы две полосы для движения автомобилей с тротуарами с обеих сторон.

В министерстве уточнили, что соглашение было подписано в продолжение договоренностей, достигнутых во время встречи президентов двух стран в 2021 году.