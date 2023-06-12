$82.64+0.5589.01+0.97

Украина и Молдавия построят мост через Днестр

Власти Украины и Молдавии подписали двусторонне соглашение о строительстве моста через реку Днестр. Об этом сообщает Мининфраструктуры Украины.

Украина и Молдавия построят мост через Днестр
© РИА Новости

Отмечается, что мост построят в районе украинского города Ямполь и молдавского города Косэуцы.

«Соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Лилия Дабижа», — говорится в сообщении украинского министерства.

Общая протяженность моста составит более 1,4 тыс. метров, на нем будут организованы две полосы для движения автомобилей с тротуарами с обеих сторон.

В министерстве уточнили, что соглашение было подписано в продолжение договоренностей, достигнутых во время встречи президентов двух стран в 2021 году.

Ранее президент Молдавии Майя Санду говорила, что правительство страны не будет запрещать ввоз зерна с территории Украины, несмотря на протесты местных фермеров, выступающих с соответствующими требованиями.

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители