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Fox письменно потребовал от экс-ведущего Карлсона прекратить создание нового шоу

Телекомпания Fox News потребовала в письменной форме от своего бывшего ведущего Такера Карлсона прекратить производство нового авторского ток-шоу, к выпуску которого через Twitter он приступил на прошлой неделе, сообщил в понедельник портал Axios, не раскрывая источник информации. По его свидетельству, направленное Карлсону уведомление имеет пометку "не для публикации".

Fox письменно потребовал от Карлсона прекратить создание нового шоу
© globallookpress.com

Тяготеющий к Республиканской партии США канал Fox News сообщил 24 апреля, что прекратил сотрудничество с Карлсоном, который был его самым популярным ведущим и неоднократно критиковал действия демократической администрации, а также политику безоговорочной поддержки Украины. В мае Карлсон объявил о готовящемся перезапуске своей авторской программы в Twitter. Ее первая серия вышла 6 июня. В связи с этим канал Fox News обвинил Карлсона в нарушении условий контракта.

По свидетельству портала Axios, Fox News продолжает платить Карлсону. Телекомпания исходит из того, что обладает авторскими правами на создаваемый ведущим контент по 31 декабря 2024 года. Карлсон, в свою очередь, считает, что его действия представляют собой реализацию Первой поправки к Конституции США, гарантирующей свободу слова. Кроме того, по его версии, компания Fox News нарушила положения контракта.

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В публикации также говорится, что Карлсон планирует увеличивать продолжительность серий программы, приглашать на нее гостей. Уже есть договоренности о появлении в новой передаче Карлсона "громких имен", пишет Axios.

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