Вице-премьер Италии назвал Берлускони великим итальянцем

«Я сломлен и редко плачу, но сегодня один из таких дней», — написал он.



Он также назвал Берлускони великим итальянцем, «одним из величайших … со всех точек зрения, не имеющим себе равных». «Я храню как драгоценный дар знаки твоей дружбы, твоих советов, твоей щедрости, твоего уважения, твоей гениальности, твоих редких и ласковых упреков, за которыми сразу же следовали комплименты и неповторимые знаки внимания», — отметил Сальвини.