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На украинском «Миротворце» отреагировали на смерть Берлускони

Украинский сайт с базой «врагов Украины» «Миротворец» отреагировал на смерть бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, пометив страницу с его данными подписью «ликвидирован». Информация доступна на сайте организации.

Политик был госпитализирован в больницу 9 июня, а за несколько недель до этого выписался из клиники после полуторамесячного лечения. Этой весной у него диагностировали лейкемию.

Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане 12 июня. Прощание с политиком начнется на его вилле в Аркоре 12 июня и продолжится на следующий день в студиях компании Mediaset.

Умер Сильвио Берлускони

Церемония похорон экс-премьер-министра Италии пройдет 14 июня в Кафедральном соборе Милана.

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